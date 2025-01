Atentado en Nueva Orleans: Lo que se conoce sobre el atropello masivo que ha dejado personas fallecidas y heridas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre "desesperado por provocar una masacre" condujo una camioneta a toda velocidad contra una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans el miércoles 1 de enero, matando al menos a 10 personas e hiriendo a más de 35 antes de ser abatido por la policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:15 a.m. (hora local) en el corazón del famoso Barrio Francés de esta ciudad de Estados Unidos, que estaba lleno de gente celebrando la llegada del 2025.

¿Qué pasó en New Orleans?

"Este hombre, el perpetrador, disparó contra nuestros agentes desde el vehículo cuando lo estrelló. Dos policías fueron tiroteados. Se encuentran estables", dijo en una rueda de prensa la superintendenta de Policía Anne Kirkpatrick, al asegurar que el atacante "intentó atropellar a la mayor cantidad de personas posible".

"Estaba decidido a provocar la masacre y el daño que causó", añadió.

Al cierre de esta nota, el FBI, que asumió el mando operativo de las investigaciones, confirmó la identidad del atacante, ya avanzada por medios de prensa, como un ciudadano estadounidense llamado Shamsud-Din Jabbar.

El hombre, de 42 años y originario de Texas, tenía una bandera del grupo Estado Islámico (EI), indicó en un comunicado el FBI, que intenta "determinar los posibles vínculos del sujeto con organizaciones terroristas".

Video: YouTube | Univision Noticias

Más detalles sobre el tiroteo en New Orleans

El vehículo utilizado fue una camioneta eléctrica Ford F150 blanca, dijo un corresponsal de AFP en el lugar.

"Un hombre se abalanzó con un vehículo sobre la multitud en la calle Bourbon Street de Nueva Orleans, matando a varias personas y dejando heridas a otras decenas más. El sujeto intercambió disparos con la policía y ahora está muerto. El FBI dirige la investigación bajo la hipótesis de un acto terrorista", señaló esa agencia federal.

Por otra parte, el presidente Joe Biden reaccionó advirtiendo que "no tolerará" ataques contra su pueblo. "No hay justificación para la violencia de ningún tipo y no toleraremos ningún ataque contra ninguna de las comunidades de nuestra nación", afirmó el jefe de Estado saliente en un comunicado.

Su próximo sucesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, relacionó a su vez el incidente con la inmigración irregular. "Dije que los criminales que están llegando son mucho peores que los que tenemos en el país (...) y terminó siendo cierto", escribió en redes sociales antes de que se conociera la identidad del atacante.