Ayuda social en California: Estas organizaciones aceptarán donaciones hasta fines de 2024

En California existen coaliciones que colaboran oficialmente para la fiestas navideñas y reúnen a cientos de organizaciones de cada comunidad que esperan el apoyo de los residentes del estado.

En ese sentido, la web oficial del Giving Tuesday 2024 tiene un mapa donde se pueden localizar los grupos de personas, organizaciones y empresas que participan en la celebración de manera formal en la región de Estados Unidos.

Organizaciones a las que puedes donar

Fundación Comunitaria de Personas Mayores de San Diego

La organización está celebrando su quinta campaña anual No Senior Alone for the Holidays. El objetivo es asegurarse de que todas las personas mayores de la comunidad se sientan conectadas, valoradas y celebradas durante la temporada navideña.

United Way del condado de Tulare

Esta organización lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera de cada persona en cada comunidad del condado de Tulare brindando diferentes recursos a quienes tienen dificultades para pagar el alquiler, los servicios públicos o la comida. Fundación Comunitaria de Amador El objetivo de esta organización es mejorar la vida y el futuro de las personas de la comunidad, conectando a las personas que se preocupan profundamente con las causas que importan. Para donar se debe ingresar a Amador Giving Tuesday. Fundación Comunitaria del Norte del Valle Esta organización está planificando una fiesta para honrar la filantropía y celebrar el increíble impacto de esa generosidad en la comunidad. El evento se realizará el martes 3 de diciembre entre las 4 y las 7 p.m en el granero en el parque Meriam.

