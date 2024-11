Black Friday 2024: Cinco consejos para no ser estafado durante tus compras por internet en EE.UU.

Revisa las políticas de devoluciones : Antes de comprar, verifica que la tienda tenga reglas claras sobre cómo devolver productos o pedir un reembolso. Esto te ayudará si el producto no llega o no es lo que esperabas.

No hagas clic en enlaces sospechosos: No accedas a enlaces de correos electrónicos o anuncios que no has solicitado. Los estafadores usan estos enlaces para redirigirte a sitios falsos.