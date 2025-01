Un record para los inmigrantes: Nuevos ciudadanos alcanzan cifras históricas en la saliente administración Biden

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La administración Biden cierra su ciclo con un récord para la historia migratoria en Estados Unidos. Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), en el año fiscal 2024 se registraron 820 000 nuevos ciudadanos americanos, consolidando el mayor total en décadas.

El anuncio, acompañado de un comunicado oficial, resalta también los esfuerzos de digitalización y mejora en los procesos de atención al cliente, aspectos clave en los avances del sistema migratorio.

Impulso a la naturalización en bases militares

En el año fiscal 2024, Uscis amplió su colaboración con bases militares, naturalizando a 16 290 miembros del servicio, la cifra más alta desde 1947. Este logro subraya la relevancia del programa militar en la integración de ciudadanos extranjeros.

El director de Uscis destacó el impacto de estas iniciativas, afirmando que “los miembros del servicio representan lo mejor de lo que significa ser estadounidense”.

Reconocimiento a estadounidenses destacados

Otra de las iniciativas emblemáticas fue el programa Outstanding Americans by Choice, que en 2024 reconoció a 16 ciudadanos naturalizados por sus contribuciones excepcionales al país. Este número marca un récord en la historia del programa y refuerza el enfoque de la administración Biden en la promoción de valores cívicos.

Los reconocidos destacan por su compromiso con la ciudadanía responsable y sus aportes a través de logros profesionales y participación cívica.

Recursos innovadores para la ciudadanía

Uscis publicó nuevos materiales educativos como One Nation, One People, el primer libro de texto en 30 años para el examen de educación cívica, y Color Me Civics, un libro para colorear dirigido a fomentar el aprendizaje intergeneracional.

Estas herramientas buscan facilitar el proceso de naturalización y reflejan el compromiso de la agencia con la educación cívica inclusiva.

Ampliación del personal y símbolos del sueño americano

En su esfuerzo por optimizar los servicios, Uscis aumentó su personal a cerca de 23 000 empleados, un récord histórico alcanzado tras la eliminación de restricciones en 2021. Además, presentó una insignia con la Estatua de la Libertad como símbolo de su misión y visión a largo plazo.

Con estos logros, la administración Biden consolida su legado en el ámbito migratorio, destacando la inclusión, la innovación y el cumplimiento del sueño americano para miles de personas.

Créditos vídeo: YouTube | @noticias.