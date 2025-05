De cruzar la frontera a liderar un imperio: inmigrante venezolano abre cinco barberías en EE.UU. en tiempo récord

Samuel García llegó a Estados Unidos en 2023 con CBP One, hoy lidera una cadena de barberías en Michigan. En solo dos años pasó de cero a emplear a 36 personas y planea abrir 50 locales.

Con apenas dos años en Estados Unidos, el venezolano Samuel García ha logrado lo que muchos considerarían imposible: levantar un negocio próspero y generar empleo para decenas de inmigrantes como él. Así lo presentó Noticias Telemundo en una reciente entrevista.

¿Cómo logró un migrante venezolano abrir cinco barberías en tan poco tiempo?

García llegó en 2023 a través del programa CBP One, que ya no está vigente, y desde entonces no ha dejado de trabajar por su sueño. Con una visión clara y sin plan B, fundó Team Perfect, una cadena de barberías que ya suma cinco locales —cuatro operativas y una en remodelación— con la que espera alcanzar las 50 en el futuro.

El joven emprendedor aseguró a Telemundo que su éxito se basa en la disciplina, el respeto a las leyes del país y el deseo de dejar una imagen positiva de los inmigrantes venezolanos. Actualmente lidera un equipo de 36 personas, casi todos venezolanos, a quienes ayuda a comenzar de nuevo en Michigan.

Aunque admite haber enfrentado discriminación al llegar, asegura que su entorno laboral lo ha aceptado plenamente. Su próximo paso: abrir su primer restaurante “The Dream Perfect” en los próximos dos meses.

“El que está enfocado y determinado puede lograrlo”, afirmó, enviando un mensaje directo a quienes aún dudan de que el esfuerzo migrante puede transformar vidas.