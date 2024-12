Disneyland cumple 70 años: Estas son las actividades preparadas para 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Disneyland Resort ha anunciado la fecha de inicio y los eventos para la celebración de su 70º aniversario, junto con un nuevo calendario de eventos y festivales para 2025. Las celebraciones comenzarán el 16 de mayo de 2025 y continuarán durante el verano de 2026 en California, Estados Unidos.

Con el tema Celebrate Happy (Celebra la felicidad), los eventos incluirán una combinación de atracciones clásicas y emocionantes novedades.

Actividades por el 70º aniversario de Disneyland

El 16 de mayo de 2025, los visitantes podrán disfrutar del estreno de Walt Disney – A Magical Life (Walt Disney – Una vida mágica). Esta experiencia inmersiva llevará a los asistentes en un viaje cinematográfico por la vida de Walt Disney, culminando en una representación de Audio-Animatronics de Walt en su oficina. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología para retratar de manera tan detallada al propio Walt Disney. La atracción debutará en el teatro Main Street Opera House en Disneyland Park.

Para conmemorar este hito, el desfile Paint the Night regresará a Disneyland Park, con coloridos carros alegóricos, vibrantes disfraces, efectos especiales y deslumbrantes luces LED.

Inspirado por las palabras de Walt Disney en la inauguración del parque hace 70 años, “A todos los que vienen a este lugar feliz... ¡bienvenidos!”, el espectáculo World of Colour explorará el concepto de la “felicidad” a través de diferentes emociones.

Contará con la conducción de Alegría (Joy) y otros personajes de la querida película de Disney Inside Out (Intensa-Mente). Los visitantes serán guiados por momentos y música de clásicos animados como Tangled (Enredados), The Lion King (El Rey León) y Turning Red (Roja), entre otros.

También regresará el espectáculo Wondrous Journeys a Disneyland Park en honor al 70.º aniversario, celebrando el legado intemporal de los clásicos de Walt Disney Animation Studios que han dado forma al mágico reino de Disney. Este encantador espectáculo llevará a los asistentes en un recorrido que combina música, narración y emoción, reviviendo momentos memorables de películas como Peter Pan, Frozen, Encanto y Hércules.

Como parte de esta celebración, el desfile Better Together: A Pixar Pals Celebration! (Mejor juntos: Una celebración de amigos Pixar) volverá a las calles de Disney California Adventure, con carros dinámicos, música y cerca de 30 personajes de películas de Pixar como Up y Luca.

Para hacer la experiencia aún más especial, Mickey y Minnie Mouse recibirán a los invitados en Town Square de Disneyland Park, vestidos con trajes especialmente diseñados para la ocasión. Además, una nueva y animada canción,Celebrate Happy”, se presentará en diversas ofertas de entretenimiento en todo el resort.

Finalmente, habrá nuevas experiencias interactivas y actividades diseñadas para sumergir a los visitantes en el espíritu de celebración. Los asistentes también podrán disfrutar de mercancía exclusiva del 70º aniversario, experiencias gastronómicas temáticas especiales y oportunidades fotográficas de tiempo limitado que solo estarán disponibles durante el periodo de celebración.