EE.UU.: Donald Trump eligió a un abogado de Miami para dirigir el FBI, a pesar de las críticas

El presidente electo Donald Trump nombró a Kash Patel como su candidato para director del FBI. El abogado es conocido por ser un partidario apasionado de Trump, comenzó su carrera en las oficinas de defensores públicos estatales y federales en Miami, pero su designación no ha sido bien recibida.

Después de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad Pace, Patel aprendió a ser abogado litigante representando a acusados indigentes en docenas de casos de robo, tráfico de drogas y delitos violentos en Florida, hasta 2013. Pero para quienes lo conocieron, no hay nada distintivo en Patel, para ser nombrado uno de los principales agentes de la ley en Estados Unidos.

Poca experiencia para el cargo

Durante su paso por la oficina del defensor público estatal, pero un abogado defensor que trabajó junto a Patel representando a clientes en el tribunal federal de Miami dijo que él no era un “verdadero creyente”, como tantos defensores públicos adjuntos que están dispuestos a luchar contra el gobierno a cada paso.

“Era una persona que no estaba a la altura de la media, no cumplía los requisitos”, declaró el abogado Paul Petruzzi al Miami Herald. “No era como otros defensores públicos adjuntos que estaban dispuestos a presentar mociones para suprimir pruebas incluso cuando sabían que iban a perder”, acotó el letrado.

Otros que trabajaron con él concordaron. “No tenía mala reputación como abogado. Simplemente no estaba haciendo nada fuera de lo común. No era nada especial”, dijo un ex colega del servicio de defensa pública federal, quien no dio su nombre al medio que la entrevistó.

Crítico del FBI

Los opositores a Trump mencionan que la designación de Patel se debe a las ideas que comparte con Trump, ambos han sido duros con el FBI, pidiendo el cierre de su sede en Washington, el despido de sus dirigentes y la “puesta en guardia” de las fuerzas de seguridad del país.

