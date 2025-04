EE.UU.: Donald Trump ya piensa en una tercera elección y reveló el nombre del candidato que quiere enfrentar

El presidente Donald Trump sugirió que hay formas de buscar un tercer mandato, lo cual está prohibido, y reveló contra quién le gustaría competir.

El presidente Donald Trump volvió a generar controversia al afirmar que le “encantaría” enfrentarse a Barack Obama en una hipotética tercera campaña presidencial.

Durante una entrevista en la Casa Blanca, Peter Doocy, de Fox News, le preguntó sobre la posibilidad de que los demócratas impulsaran a Obama para otro mandato. "Me encantaría. Sería una gran contienda", respondió Trump, avivando especulaciones sobre su intención de postularse nuevamente.

¿Trump volverá a postular para un tercer mandato en Estados Unidos?

Aunque la Enmienda 22 de la Constitución prohíbe que un presidente sirva más de dos períodos, Trump insinuó que existen maneras de sortear esa restricción. “La gente me pide que me postule. Hay historias sobre una tercera candidatura, pero nunca lo he analizado. Dicen que hay formas de hacerlo”, comentó.

NBC News planteó una posible estrategia en la que su vicepresidente, JD Vance, podría postularse y, de ganar, cederle el mandato. Trump, sin confirmar planes concretos, no descartó la idea y dijo que disfruta del trabajo.

Las declaraciones han reavivado el debate sobre la reelección presidencial y las estrategias legales que podrían permitir a Trump volver a la Casa Blanca, mientras su base de seguidores sigue entusiasmada con la idea de su regreso.