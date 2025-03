Elon Musk: Por este motivo el magnate no puede postular a la presidencia de USA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elon Musk, el magnate de la tecnología y fundador de Tesla y SpaceX, ha desempeñado un papel clave en la política estadounidense desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Su influencia ha crecido a tal punto que muchos se preguntan si podría aspirar al cargo más alto del país. Sin embargo, la respuesta es tajante: no puede.

El motivo es claro y se encuentra en la propia Constitución de Estados Unidos. A pesar de su relevancia en el sector empresarial y sus intervenciones en el debate político, hay un requisito inamovible que le impide postularse para la presidencia.

La Constitución de USA lo impide

Según la Cláusula 5 del Artículo II, Sección 1 de la Constitución de Estados Unidos, solo pueden aspirar a la presidencia quienes hayan nacido en territorio estadounidense. Este punto es fundamental y ha sido una barrera histórica para ciudadanos naturalizados que han alcanzado notoriedad en el país.

“Solo las personas que sean ciudadanos de nacimiento o que hayan sido ciudadanos de los Estados Unidos en el momento de adoptarse esta Constitución, serán elegibles para el cargo de presidente”, establece el documento. Además, la norma exige que los candidatos tengan al menos 35 años y hayan residido en EE.UU. por 14 años consecutivos.

En este sentido, Musk, nacido en Pretoria, Sudáfrica, en 1971, queda completamente fuera de la posibilidad de presentarse a unas elecciones presidenciales en el país norteamericano.

La posición de Donald Trump sobre Musk

El ascenso político de Elon Musk ha generado diversas reacciones, especialmente entre los líderes republicanos. En un discurso dado el 22 de diciembre de 2024 en Phoenix, Arizona, Donald Trump fue categórico al descartar cualquier posibilidad de que Musk se convierta en presidente.

“No, él no va a ser presidente, eso se los puedo asegurar; y yo estoy a salvo. ¿Saben por qué no puede serlo? Él no nació en este país”, declaró el exmandatario, evidenciando la preocupación dentro del Partido Republicano por la creciente influencia del empresario en la política nacional.

Su influencia en la política estadounidense

Musk no solo ha revolucionado la industria tecnológica, sino que también ha ganado un lugar en la esfera política. Su participación en debates sobre regulaciones tecnológicas, su respaldo a candidatos y su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) lo han convertido en un actor influyente.

A pesar de esto, las barreras constitucionales son inquebrantables, y mientras las leyes no cambien, Elon Musk seguirá siendo una de las figuras más poderosas del país, pero sin la posibilidad de alcanzar la presidencia.

Créditos vídeo: YouTube | @dwespanol.