Estados Unidos: ¿Cómo afecta el divorcio a mi estatus si obtuve la Green Card por matrimonio?

El divorcio puede influir en tu estatus migratorio si obtuviste tu Green Card a través de un matrimonio, pero no siempre lo afecta de manera negativa.

Si obtuviste tu Green Card mediante un matrimonio con un ciudadano estadounidense o residente permanente, el divorcio puede tener un impacto en tu estatus migratorio, dependiendo de varios factores, como el tiempo que llevas siendo residente y la naturaleza de tu matrimonio. A continuación, te explico cómo puede afectar el divorcio:

1. Residencia condicional (primeros 2 años)

Si obtuviste una Green Card a través de un matrimonio y llevas menos de dos años casado, tu residencia será "condicional". Esto significa que debes solicitar la eliminación de las condiciones en tu Green Card dentro de los 90 días antes de que expire el plazo de dos años, presentando el Formulario I-751, Petición para Eliminar las Condiciones de la Residencia Permanente.

En este caso, el divorcio podría complicar el proceso, ya que deberías demostrar que el matrimonio fue genuino y no fue celebrado solo para obtener beneficios migratorios.

Si el divorcio ocurre antes de que puedas eliminar las condiciones, podrías solicitar una exención del requisito de presentar pruebas de un matrimonio intacto, mostrando que el matrimonio fue legítimo. USCIS evaluará tu caso en base a las pruebas disponibles.

2. Residencia permanente (más de 2 años)

Si ya has sido residente permanente por más de dos años y decides divorciarte, el impacto en tu Green Card suele ser mínimo. El divorcio no afecta tu estatus de residencia permanente. Sin embargo, si estás en proceso de solicitar la ciudadanía estadounidense, el divorcio podría ser un factor a considerar si hay evidencia de que el matrimonio fue fraudulento. En general, si el matrimonio fue genuino y cumpliste con los requisitos de residencia, el divorcio no debería impedir tu solicitud de ciudadanía.