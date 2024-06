Estados Unidos: ¿cómo pagar en Costco para ahorrar más cada vez que compras?

Costco es una de las tiendas más visitadas por los americanos, dado que tiene de todo. Si eres de los que va seguido a comprar en esta marca, toma en cuenta estos consejos para ahorrar más.

Costco es una de las tiendas más populares de Estados Unidos y se caracteriza porque siempre cuenta con descuentos, precios bajos y ofertas para que los usuarios ahorren lo más posible.

Sin embargo, la forma en que pagas puede impactar tus finanzas. Aunque las tarjetas de crédito ofrecen ciertas ventajas, pagar en efectivo también tiene sus beneficios. Aquí te explicamos las ventajas de ambos métodos para ayudarte a decidir.

Pagar en efectivo en Costco

Podría tener sus ventajas aunque no lo creas. Primero, si no tienes una tarjeta de crédito aceptada por Costco, el efectivo es una solución sencilla. La tienda no acepta tarjetas Discover, American Express ni Mastercard, por lo que el efectivo se convierte en una opción viable.

En Costco, donde las tentaciones de ofertas irresistibles son frecuentes, es mejor llevar solo el efectivo exacto de lo que quieres comprar.

Pagar con tarjeta de crédito en Costco

Las tarjetas de crédito pueden ofrecer recompensas que aumentan tus ahorros. Por ejemplo, la tarjeta Costco Anywhere Visa de Citi ofrece un 2% de reembolso en todas las compras de Costco, un 4% en gasolina y un 3% en restaurantes y viajes. Además, esta tarjeta también sirve como membresía de Costco.

Si tienes una membresía ejecutiva de Costco, puedes obtener un 2% adicional en todas tus compras en la tienda, acumulando un total de 4% de reembolso si usas la tarjeta Costco Anywhere Visa® de Citi.

Costco acepta cualquier tarjeta Visa, por lo que si tienes una con un programa de recompensas más generoso, puede ser beneficioso usarla para pagar tus compras. Así, podrías ganar puntos o reembolsos en efectivo por tus artículos.