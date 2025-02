EE.UU.: Demandan al gobierno de Trump por la revocación del TPS para Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos presentaron el 20 de febrero una demanda contra el gobierno de Donald Trump por su decisión de revocar un beneficio migratorio que otorga un estatus legal a miles de venezolanos en el país.



La demanda, presentada en una corte federal en California, argumenta que la decisión del gobierno de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos es ilegal y motivada por discriminación "racista" contra los inmigrantes de este país.

Lo que señala la demanda contra la administración Trump

"La secretaria (Kristi) Noem y el presidente Trump han hecho en repetidas ocasiones comentarios atacando a los inmigrantes que no son blancos y a los beneficiarios del TPS en particular", indicó el documento judicial.



En concreto, los abogados de las organizaciones citan una entrevista que la funcionaria dio en la cadena Fox News en donde se refiere a los inmigrantes venezolanos que tienen TPS como "porquería".



"La decisión de la administración de Trump de anular y rescindir el TPS para Venezuela representa un gran alejamiento de la promesa de nuestra nación de brindar igualdad de protección", señaló Harold Solis, abogado de la ONG Make The Road New York, que presentó la demanda, en un comunicado.

Video: YouTube | Telemundo 51 Miami

Sobre el TPS para Venezuela

El gobierno de Joe Biden decidió otorgar el TPS para los venezolanos en 2021 y 2023, asegurando que la "emergencia humanitaria" por la que atraviesa Venezuela impide a los inmigrantes de este país en EE.UU. volver de manera "segura".



Antes de salir de la Casa Blanca, Biden decidió extender el TPS hasta 2026, pero esta decisión fue revocada por Noem, titular de la DHS, a los pocos días de ser confirmada en su puesto por el Congreso.



El beneficio para las personas que se acogieron en 2023 vence el próximo mes de abril, y el de los que se inscribieron en 2021 en septiembre.



La decisión de acabar con el TPS deja a más de medio millón de venezolanos en EE.UU. sin ese estatus legal y bajo el riesgo de ser deportados a un país con el que Washington rompió relaciones diplomáticas en 2019.