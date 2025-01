Estados Unidos: Roy Wood Jr. sorprende en TV al rechazar un trago en vivo y hacer referencia a Don Lemon

Roy Wood Jr. lanzó un comentario ácido a CNN recordando el controvertido despido de Don Lemon mientras rechazaba un trago en vivo durante la cobertura de Año Nuevo.

El comediante Roy Wood Jr., conocido por sus apariciones en "The Daily Show", hizo una referencia directa al despido de Don Lemon mientras participaba en la transmisión en Estados Unidos de Año Nuevo de CNN junto a los anfitriones Anderson Cooper y Andy Cohen.

Cuando le ofrecieron un trago, respondió: "Oh no. El último hombre negro que bebió en este canal fue despedido. Me quedaré con agua por ahora. Necesito estabilidad".

¿Qué pasó con Don Lemon en la CNN?

Lemon, quien fue despedido por CNN en 2023 tras una serie de controversias, solía ser parte de las transmisiones de Año Nuevo de la cadena, donde a menudo bebía en cámara. Su salida ocurrió tras comentarios polémicos, como sugerir que la exgobernadora Nikki Haley ya no estaba "en su mejor momento", además de la baja audiencia del programa matutino que co-presentaba.

Aunque Wood evitó el alcohol, sus compañeros de transmisión, Michael Ian Black y Amber Ruffin, sí aceptaron el trago. Wood actualmente co-presenta el programa de comedia "Have I Got News for You" en CNN.

La indirecta de Wood no pasó desapercibida, recordando el impacto de Lemon en la red y las tensiones que rodearon su salida.