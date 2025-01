El increíble gesto de un exjugador de la NFL con las víctimas del ataque en Nueva Orleans

El exjugador de la NFL Antonio Brown se une a otros líderes en el apoyo a las familias afectadas por la tragedia del Año Nuevo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exestrella de la NFL, Antonio Brown, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar a las familias de las víctimas del ataque terrorista ocurrido en Nueva Orleans en la madrugada del 1 de enero.

El trágico incidente, en el que más de una docena de personas perdieron la vida y varias resultaron heridas, ocurrió cuando un atacante, identificado como Shamsud-Din Jabbar, arrolló a una multitud en la famosa Bourbon Street. Jabbar, quien murió en un enfrentamiento con la policía, habría actuado inspirado por ISIS.

El gesto de Antonio Brown, exjugador de la NFL, con las víctimas del ataque en Nueva Orleans

En las primeras horas desde su lanzamiento, la recaudación de Brown alcanzó más de $3,500, con un mensaje claro: "Esto no tiene nada que ver conmigo, sino con ayudar a las familias que perdieron a sus seres queridos en Nueva Orleans. Trabajaré con GoFundMe para garantizar que cada dólar recaudado se divida entre las 15 familias afectadas. Oraciones".

El gesto de Brown no fue el único. Cam Jordan, estrella de los New Orleans Saints, donó $25,000 a un fondo establecido por la Fundación Greater New Orleans y la ciudad de Nueva Orleans, invitando a otros a unirse a la causa.

El ataque también llevó a la postergación del Sugar Bowl, ahora programado para jugarse en el Caesars Superdome.