EE.UU.: Conoce todas las nuevas atracciones turísticas que llegan a Florida en 2025

Empezó el 2025 y Florida Central promete nuevas y emocionantes atracciones para sus visitantes. Desde innovadores parques temáticos hasta planetarios de última generación, hay algo para todos los gustos. Conoce las novedades a continuación.

Busch Gardens se renueva con Wild Oasis

Busch Gardens Tampa transformará su zona de juegos Jungala en Wild Oasis, un nuevo reino temático de selva tropical ideal para familias. Esta área contará con estructuras de escalada, zonas de juegos acuáticos y una torre de caída innovadora equipada con efectos digitales y de sonido avanzados. Además, los visitantes podrán disfrutar de un hábitat de animales de múltiples especies.





Epic Universe de Universal abre sus puertas

El tan esperado parque Epic Universe, el primero de Universal Orlando en más de 25 años, abrirá en mayo. Ubicado cerca del Centro de Convenciones del Condado de Orange, este desarrollo abarca 750 acres y cuenta con áreas temáticas como Super Nintendo World, Dark Universe, Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, y How to Train Your Dragon – Isle of Berk.

Con más de 50 atracciones, tres hoteles y el parque astronómico Celestial Park como núcleo central, Epic Universe promete ser un destino imperdible. Las entradas estarán disponibles únicamente en paquetes de varios días, lo que lo convierte en una experiencia integral para los turistas.

Innovadoras experiencias científicas y acuáticas

El Museo de Ciencia e Industria (MOSI) de Tampa inaugurará el segundo planetario más grande de la nación, con una cúpula de 82 pies y tecnología 8K, ofreciendo experiencias científicas inmersivas para más de 300 visitantes.

El Acuario de Florida, por su parte, está en plena expansión con una inversión de U$D 45 millones. Entre sus próximas atracciones destacan una exhibición táctil ampliada, un hábitat de frailecillos del Pacífico para 2026 y una nueva exhibición de leones marinos.

Entrada gratuita a los parques acuáticos de Disney

A partir del 1 de enero, los huéspedes registrados en los resorts de Disney obtendrán entrada gratuita a los parques acuáticos Blizzard Beach o Typhoon Lagoon el día de su check-in. Esta oferta, valorada en U$D 74 por adulto, brinda una oportunidad económica para disfrutar antes de visitar los parques principales.