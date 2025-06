Senadora de Florida critica redadas de Trump por inhumanas: "Es inaceptable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La senadora republicana de Florida, Ileana García, ha causado revuelo dentro de su propio partido al calificar de "inaceptables e inhumanas" las redadas migratorias llevadas a cabo durante la administración de Donald Trump. Hija de refugiados cubanos y figura visible del movimiento "Latinas por Trump", García ha mostrado una postura crítica frente a las políticas migratorias que, según ella, afectan injustamente a inmigrantes con procesos legales pendientes.

A pesar de mantener su respaldo al presidente en varios temas, García subrayó que las redadas masivas realizadas por ICE no reflejan los valores que ella defendió al apoyar la reelección de Trump en 2020. "No votamos por esto", afirmó, destacando el temor que se vive en las comunidades hispanas del sur de Florida, donde el impacto de estos operativos ha sido especialmente fuerte.

ICE bajo la lupa en comunidades hispanas

Las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han sido motivo de alarma en Florida, sobre todo entre inmigrantes cubanos y venezolanos que cuentan con procesos legales en trámite. Aunque García reconoció que la deportación de delincuentes peligrosos es necesaria, también insistió en que los operativos han alcanzado a personas sin antecedentes que cumplen con la ley y que han huido de regímenes autoritarios en busca de libertad.

Esta situación ha desencadenado un clima de miedo e incertidumbre. Muchas familias temen ser blanco de lo que consideran una “cacería”, mientras líderes locales intentan contener el malestar dentro de una comunidad que fue clave en el respaldo hispano a Trump durante las elecciones.

Otras voces republicanas en desacuerdo

La senadora no está sola en su postura. María Elvira Salazar, congresista republicana que representa un distrito de mayoría hispana, también ha mostrado preocupación por los efectos de las redadas. Salazar ha abogado por un enfoque más humano, promoviendo un debido proceso para inmigrantes sin antecedentes y gestionando reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para revisar los operativos.

Una de sus propuestas más relevantes es la "Ley Dignidad", que plantea otorgar un estatus legal a inmigrantes sin antecedentes penales. Sin embargo, sus detractores consideran que estas acciones no son suficientes y que se necesita mayor firmeza para frenar el impacto de las políticas migratorias extremas.

Tensiones dentro del electorado hispano

Ileana García fue portavoz del DHS durante el primer mandato de Trump y una de las líderes más visibles del grupo “Latinas por Trump”. A pesar de su cercanía con el presidente, su rechazo a las redadas ha generado tensiones entre votantes hispanos que ahora ven con mayor escepticismo la postura del partido en temas migratorios.

“No me arrepiento de haber apoyado a Trump, pero eso no me impide alzar la voz cuando algo es injusto”, afirmó la senadora, quien ha reiterado que su compromiso está con la dignidad humana y el debido proceso, valores que —según ella— no deben ceder ante la política partidaria.