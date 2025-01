Frío extremo en Chicago: Así puedes conocer si tu oficina, escuela o guardería están cerradas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Más de 100 instituciones, incluidas escuelas, guarderías, universidades y oficinas del gobierno local, han cerrado en el área de Chicago debido al peligroso frío ártico que afecta la región. Según el Centro de Cierres de Emergencia, las temperaturas han alcanzado niveles de riesgo extremo con sensaciones térmicas de hasta -30 grados.

Entre las áreas afectadas se encuentran Palos Hills, Oak Lawn, Lyons, Calumet City, Crystal Lake y otras localidades cercanas, donde se han suspendido actividades escolares en instituciones públicas y privadas. Mientras tanto, el transporte también se ha visto afectado, con cancelaciones en líneas de tren Amtrak y vuelos en el Aeropuerto Internacional O'Hare.

El impacto del frío en el transporte y los servicios esenciales

El frío extremo no solo ha obligado al cierre de escuelas y guarderías, sino también a la cancelación de trenes y vuelos. Amtrak informó que líneas como The Wolverine, The Borealis y Hiawatha no estarán operativas, mientras que el Aeropuerto Internacional O’Hare registró más de 40 vuelos cancelados. Las autoridades instan a los residentes a revisar las actualizaciones en tiempo real antes de intentar viajar.

Medidas preventivas ante las temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido avisos de frío extremo en varios condados, recomendando a la población cubrir completamente la piel expuesta, ya que la congelación puede ocurrir en tan solo 10 minutos.

Según la meteoróloga Alicia Roman, también podría haber ligeras nevadas, aunque las acumulaciones no superarían los 2.5 centímetros. Para el fin de semana, las condiciones mejorarán significativamente, con temperaturas promedio cercanas a los 30 grados, lo que marcará un alivio tras días de frío extremo.

Las autoridades recomiendan a los residentes permanecer en casa tanto como sea posible y limitar la exposición al exterior. En caso de salir, es crucial abrigarse adecuadamente y proteger las zonas expuestas. Para mantenerse informado sobre los cierres actualizados, se sugiere visitar la página oficial del Centro de Cierres de Emergencia ingresando a este link.

Créditos vídeo: YouTube | @univisionnoticias.