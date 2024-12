¡Increíble! Libro devuelto a biblioteca tras 51 años causa sorpresa y alegría en Pensilvania

Un libro prestado en 1973 regresa a su hogar tras más de medio siglo. El inesperado gesto de su lector ha llenado de alegría a la Biblioteca Memorial Benson y se convierte en un símbolo del amor por la lectura y las bibliotecas.

Un libro devuelto 51 años tarde a la Biblioteca Memorial Benson, en Titusville, Pensilvania, Estados Unidos, se ha convertido en una curiosa pieza de exhibición.

La historia del libro que se devolvió después de 51 años

La obra, "Lombardi: Winning is the Only Thing", sobre el legendario entrenador de fútbol Vince Lombardi, fue prestada por última vez en 1973 y debía devolverse el 26 de julio de ese año. Sorprendentemente, este otoño el libro fue retornado junto con una donación voluntaria para cubrir la posible multa.

Jessica Hilburn, directora ejecutiva de la biblioteca, expresó su sorpresa: "Fue una enorme sorpresa para todo el equipo. Es una historia que recordaremos para siempre". El lector, que ya no reside en la zona, devolvió el libro durante una visita al lugar, tras hallarlo al revisar sus pertenencias.

La biblioteca no ha revelado la identidad del donante ni el monto de su contribución, respetando su privacidad. Desde 2021, el sistema de bibliotecas del condado de Crawford, al que pertenece Benson Memorial, dejó de cobrar multas por libros atrasados.

Hilburn destacó que el gesto del hombre no solo ayudará a los costos operativos de la biblioteca, sino que también refleja su amor por la institución, incluso décadas después de su última visita. La historia se ha compartido en redes sociales, generando alegría y promoviendo el valor de las bibliotecas locales.