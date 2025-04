IRS lanza advertencia: Retrasarte en declarar impuestos puede costarte caro en recargos e intereses

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El martes 15 de abril marcó el fin del plazo para la declaración de impuestos en Estados Unidos, un periodo fiscal crucial. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advierte que no cumplir con la fecha límite puede generar consecuencias económicas graves, como cargos por demora, intereses acumulados y un crecimiento continuo de la deuda fiscal.

A pesar de los recursos disponibles, como la opción de presentar declaraciones electrónicas, muchos contribuyentes aún no han completado este trámite. Las sanciones no son inmediatas, pero con el tiempo, el IRS activa mecanismos de cobranza, lo que puede resultar en un aumento considerable de la deuda.

Según el preparador fiscal Freey Erazo, si el contribuyente no presenta su declaración, el IRS estima la deuda basada en su información disponible, enviando una notificación formal. Esta carta especifica el monto adeudado, las penalidades y los intereses que se aplican mes a mes, lo que puede complicar aún más la situación financiera del contribuyente.

IRS: Consecuencias por incumplir con la declaración de impuestos en EE.UU.

El IRS aplica penalidades según el tipo de incumplimiento fiscal. Las sanciones varían dependiendo de si el contribuyente no presenta la declaración a tiempo, no paga el monto adeudado o ambas situaciones. Es importante destacar que una prórroga para la presentación no exime del pago de intereses ni de la obligación de saldar la deuda fiscal.

En caso de no presentar la declaración ni pagar, el IRS puede imponer una penalidad de hasta el 5% mensual sobre el impuesto no pagado, con un límite del 25%. Si solo se omite el pago, el recargo es de 0,5% mensual. Además, los intereses se acumulan hasta el pago completo del monto.

Si el contribuyente no presenta su declaración, el IRS estimará la deuda, lo que podría resultar en un saldo mayor debido a la falta de deducciones aplicables.

Para evitar sanciones, el IRS recomienda el uso de herramientas en línea como Direct Pay y la app IRS2Go, que facilitan el proceso de declaración y pago.