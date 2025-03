Kamala Harris y la carrera por la gobernación de California: Lo que se sabe hasta ahora

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A medida que se intensifican las especulaciones sobre el futuro político de la ex vicepresidenta Kamala Harris, nuevas encuestas revelan su posicionamiento en una posible carrera por la gobernación de California. Con el actual gobernador Gavin Newsom limitado por el fin de su mandato en 2026, Harris se perfila como una de las figuras más fuertes en la contienda, respaldada por su reconocimiento nacional y su experiencia en el estado.

De acuerdo con una encuesta de Emerson College Polling/Inside California Politics/The Hill, realizada entre el 10 y 11 de febrero de 2025, el 57% de los votantes demócratas en las primarias de California apoyaría a Harris para el cargo. En comparación, la ex representante Katie Porter obtuvo solo un 9% de respaldo, mientras que otros candidatos como Antonio Villaraigosa y Eleni Kounalakis alcanzaron apenas el 4%.

Ventajas y desafíos de Kamala Harris en la contienda

El posible ingreso de Harris a la carrera por la gobernación ha sido descrito por analistas como un evento que podría redefinir el panorama electoral. "Si Kamala Harris decide postularse, tendría una ventaja significativa debido a su reconocimiento y base de apoyo a nivel nacional", señaló Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, en diálogo con Newsweek. La también ex senadora cuenta con una red de donantes y voluntarios que podría fortalecer su campaña desde el inicio.

Sin embargo, su historial como vicepresidenta y su desempeño en la política nacional podrían generar resistencia entre ciertos sectores del electorado. Según una encuesta de Capitol Weekly publicada el 6 de febrero, el 23% de los votantes en general apoyaría a Harris, mientras que el 21% respaldaría al empresario republicano John Cox, reflejando una competencia cerrada.

Video: YouTube | FOX40 News

Posibles contendientes y el panorama electoral

Aunque Harris aún no ha confirmado su participación, varios candidatos han expresado su interés en la gobernación. Entre los demócratas, destacan el ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, la vicegobernadora Eleni Kounalakis y el ex secretario de Salud Xavier Becerra. En el lado republicano, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, y el ex asesor de Trump, Richard Grenell, han sido mencionados como posibles aspirantes.

Con las elecciones programadas para 2026, el panorama político de California sigue en constante evolución. Mientras Harris mantiene en reserva su decisión, la presión sobre su posible candidatura crece, especialmente tras el respaldo público del fiscal general de California, Rob Bonta. "Si Kamala se postula, sin duda redefiniría la contienda", afirmó Bonta, sugiriendo que su participación podría disuadir a otros contendientes demócratas de continuar en la carrera.