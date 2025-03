Los Ángeles: Conoce "Win", la aplicación que conecta a personas necesitadas con recursos esenciales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El aumento de personas sin hogar en Los Ángeles se ha convertido en una crisis sin precedentes. La situación se agravó tras los incendios forestales que destruyeron miles de viviendas y desarticularon redes de apoyo comunitario. Ante este panorama, la organización sin fines de lucro Our Community LA (OCMA, por sus siglas en inglés) desarrolló WIN, una aplicación móvil gratuita que permite a los usuarios encontrar asistencia rápida y segura.

WIN, acrónimo de "What I Need" ("Lo que necesito"), ofrece información sobre refugios, salud, alimentación, asistencia legal y más. Su principal ventaja es que no requiere registro ni ingreso de datos personales, garantizando privacidad y seguridad para quienes la utilizan.

Una aplicación para todos los necesitados

Inicialmente creada para jóvenes sin hogar, WIN ha expandido sus servicios para incluir familias, adultos mayores y cualquier persona que necesite apoyo. La aplicación cuenta con múltiples categorías de ayuda, desde atención médica hasta acceso a alimentos y transporte.

Además, WIN facilita la ubicación de refugios y centros de asistencia cercanos. Cada recurso listado ha sido verificado por OCMA, asegurando su confiabilidad. Con una interfaz intuitiva y disponible tanto en inglés como en español, la aplicación se convierte en una herramienta accesible para la comunidad latina.

Privacidad y acceso sin barreras

Uno de los mayores obstáculos para quienes buscan ayuda es el temor a compartir información personal. WIN resuelve esta problemática al permitir búsquedas anónimas. No se requiere iniciar sesión ni proporcionar datos personales, lo que garantiza total confidencialidad.

La plataforma también ofrece detalles sobre cómo acceder a los recursos. No solo indica dónde están disponibles los servicios, sino también proporciona información sobre requisitos y consejos para optimizar su uso. Esto reduce barreras burocráticas y facilita la obtención de ayuda rápida.

Un esfuerzo en constante evolución

Detrás de WIN está la Dra. Denise McCain-Tharnstrom, fundadora de OCMA, quien ha dedicado décadas a mejorar la situación de las personas sin hogar. El proyecto inició como un directorio impreso, pero con el tiempo evolucionó en una solución digital para un acceso más eficiente a recursos esenciales.

Gracias a WIN, miles de personas en situación de vulnerabilidad pueden encontrar apoyo de manera inmediata. La aplicación sigue en constante mejora, incorporando nuevas funciones y actualizando su base de datos para ofrecer ayuda efectiva a quienes más lo necesitan.

