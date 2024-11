Macy’s Thanksgiving Day Parade 2024: Sigue en vivo el tradicional desfile este 28 de noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Macy’s Thanksgiving Day Parade, uno de los eventos más esperados del año, está de regreso en Nueva York para su 98ª edición. Este desfile, que marca el inicio de la temporada festiva, llevará globos gigantes, bandas de música y actuaciones de famosos por las calles de Manhattan, atrayendo a espectadores de todo el país. Este año, se espera que sea un espectáculo inolvidable con nuevas carrozas y artistas invitados.



El desfile se celebrará el jueves 28 de noviembre, comenzando a las 7:30 a.m. hora de Dallas (8:30 a.m. ET) y se extenderá por aproximadamente tres horas. Para quienes deseen verlo desde la comodidad de sus hogares, habrá transmisiones en inglés por NBC y en español por Telemundo. Además, el desfile estará disponible en streaming a través de la plataforma Peacock, permitiendo que más espectadores se sumen a esta tradición desde cualquier lugar.

Artistas y globos icónicos

Este año, el Macy’s Parade contará con más de 20 globos gigantes, 7 globos sobre ruedas y 11 bandas escolares. Entre los artistas que encabezan la lista están The Temptations, Natti Natasha, Sebastián Yatra y Jimmy Fallon & The Roots, quienes llenarán de música y alegría el recorrido.

Los globos icónicos de personajes como Snoopy y Pikachu volverán a surcar los cielos de Nueva York junto a nuevos diseños que emocionarán a pequeños y grandes. Además, 24 carrozas temáticas recorrerán las calles, deslumbrando con sus coloridos detalles y elementos interactivos. El desfile promete una experiencia vibrante, reflejando el espíritu festivo y la alegría de la temporada.

El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2024 promete ser una celebración inolvidable para quienes se encuentren en Nueva York o lo sigan en televisión. Desde las calles de Manhattan hasta los hogares de millones de espectadores, el desfile llenará de magia y espíritu festivo la mañana del Día de Acción de Gracias.

Video: YouTube | Molaviajar