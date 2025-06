Niña mexicana con enfermedad grave ya no será deportada de EE.UU. tras petición pública

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sofía, una niña mexicana de cuatro años que padece el síndrome del intestino corto, una enfermedad rara y potencialmente mortal, enfrentaba la deportación junto a su madre desde Estados Unidos. Sin embargo, tras una intensa campaña pública y la intervención de activistas y legisladores, el gobierno estadounidense concedió un permiso humanitario que permitirá a ambas permanecer en el país por un año más.

El caso público

La familia de Sofía ingresó legalmente a EE.UU. en 2023 a través del programa CBP One, buscando tratamiento médico especializado que no está disponible en México. Desde su llegada, la niña ha recibido atención en el Hospital Infantil de Los Ángeles, donde ha mostrado mejoras significativas en su salud. No obstante, en abril de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional notificó la revocación de su permiso humanitario, lo que generó preocupación entre sus médicos y defensores.

La presión pública y el apoyo de legisladores como Alex Padilla y Adam Schiff fueron fundamentales para revertir la decisión. El 2 de junio de 2025, se otorgó un nuevo permiso humanitario por un año, permitiendo que Sofía continúe su tratamiento esencial. Este caso resalta la importancia de considerar circunstancias humanitarias en las políticas migratorias y la necesidad de procesos más compasivos para familias en situaciones críticas