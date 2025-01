Pasajeros de crucero demandan por cámaras ocultas en camarotes: el escándalo que sacude a famosa marca de USA

La compañía enfrenta múltiples demandas tras descubrirse actos de voyeurismo por parte de un empleado condenado a prisión.

Un total de 19 pasajeros de Estados Unidos, incluidos cuatro menores, presentaron una demanda contra Royal Caribbean y un exmiembro de su personal, Arvin Joseph Mirasol, quien instaló cámaras ocultas en los baños de los camarotes durante su tiempo como asistente en el crucero Symphony of the Seas. Mirasol, ciudadano filipino, fue sentenciado a 30 años de prisión en Florida por producción de pornografía infantil.

¿Qué dicen los demandantes contra la empresa Royal Caribbean?

Los demandantes alegan que sus imágenes privadas fueron capturadas y posiblemente distribuidas en internet, incluyendo la dark web.

Los abogados argumentan que Royal Caribbean "debió prever" estos delitos debido a la alta incidencia de agresiones sexuales en sus barcos, citando 26 reportes en 2023. Además, acusan a la empresa de priorizar ganancias sobre la seguridad de los pasajeros al no advertir sobre estos riesgos.

El caso de Mirasol no es aislado; en mayo de 2023, se descubrió otra cámara oculta en un baño público de Harmony of the Seas, grabando a más de 150 personas, incluidos niños. Los abogados buscan un juicio con jurado para responsabilizar a la compañía por negligencia.

"Nuestro objetivo es obtener justicia para las víctimas y exponer las fallas de Royal Caribbean", declaró Spencer Aronfeld, abogado de los demandantes. La empresa aún no ha emitido comentarios al respecto.