Administración Trump: Decenas de empleados son puestos en licencia por esta orden del presidente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Decenas de empleados del Departamento de Educación de Estados Unidos fueron puestos en licencia administrativa pagada en respuesta a la orden del presidente Donald Trump que prohíbe los programas de diversidad, equidad e inclusión (conocido como DEI, por sus siglas en inglés) en el gobierno federal.

El anuncio de esta medida los hizo un sindicato que representa a cientos de trabajadores en la agencia federal. Hasta el moemnto, no está claro cuántos trabajadores fueron puestos en licencia o las razones. Asimismo, representantes del sindicato dijeron que la mayoría de los empleados en excedencia no trabajan en iniciativas de la DEI y abarcan todas las ramas de la agencia.

Presión de Elon Musk

La reorganización se produce mientras el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk, presiona para recortar programas y trabajadores federales en departamentos de todo el gobierno, incluida la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés)

Al menos 55 trabajadores del Departamento de Educación recibieron un correo electrónico el viernes diciendo que estaban siendo puestos en licencia pagada con efecto inmediato de conformidad con la orden ejecutiva de Trump. No se estaba haciendo por "ningún propósito disciplinario", según una copia del correo electrónico obtenida por The Associated Press.

Las personas perdieron el acceso a sus cuentas de correo electrónico del gobierno y se les dijo que no fueran a la oficina. Entre ellos hay varios funcionarios y directivos del departamento, que emplea a más de 4 000 trabajadores en Washington y en oficinas regionales de todo el país.

Un factor común entre los despedidos es que la mayoría parece haber seguido un curso voluntario de formación en diversidad ofrecido por el departamento. El programa Diversity Change Agent ha sido promovido por la agencia durante años, incluso durante el primer mandato de Trump.