Texas anuncia feriado fiscal en abril para comprar artículos de emergencia antes de la temporada de huracanes 2025

Texas se prepara para la próxima temporada de huracanes con una medida que beneficiará a sus residentes. Del sábado 26 al lunes 28 de abril, el estado eliminará los impuestos sobre las ventas de productos esenciales para la preparación ante emergencias, permitiendo que los texanos ahorren mientras se preparan para posibles desastres naturales.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo anualmente desde 2015, busca fomentar la prevención y garantizar que los residentes tengan acceso a suministros críticos antes del inicio oficial de la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio. Durante este fin de semana, los consumidores podrán adquirir artículos como linternas, baterías, generadores y otros productos sin el costo adicional de impuestos estatales.

Según las estimaciones del gobierno, los texanos podrían ahorrar hasta U$D 2.3 millones en impuestos, lo que subraya el impacto positivo de esta medida. Glenn Hegar, contralor de Texas, destacó que la preparación es clave para enfrentar cualquier desastre natural.

Productos exentos de impuestos en Texas para la temporada de huracanes

Durante el fin de semana de feriado fiscal en Texas, los residentes podrán aprovechar la exención de impuestos sobre una variedad de productos esenciales para la preparación ante huracanes. Entre los artículos que califican se incluyen generadores portátiles de hasta U$D 3 000, escaleras de emergencia y persianas contra huracanes con un valor máximo de U$D 300, además de kits básicos como botiquines de primeros auxilios, linternas, radios a pilas, y contenedores de combustible.

Este periodo libre de impuestos, que va del 26 al 28 de abril, también cubre artículos menos comunes pero útiles, como hachas, hielo artificial y abrelatas no eléctricos. Sin embargo, no todos los productos están incluidos en la exención. Por ejemplo, motosierras, suministros de camping, baterías para automóviles y artículos de higiene como mascarillas y guantes no califican.

La medida tiene como objetivo facilitar la preparación de los texanos antes de la llegada oficial de la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio.