Texas: Ciudadano estadounidense lucha por recuperar a su familia tras inesperada deportación a México

Federico Arellano, ciudadano estadounidense, enfrenta la pesadilla de ver a su esposa e hijos deportados tras un error en su caso migratorio. ¿Podrá reunirlos de nuevo?

En una desgarradora historia que tiene conmocionado a Texas, Federico Arellano lucha por traer de vuelta a su esposa Christina Salazar y sus cuatro hijos, tres de los cuales son ciudadanos estadounidenses. La familia fue deportada inesperadamente a México después de que agentes de ICE ejecutaran una orden emitida bajo circunstancias controvertidas.

¿Por qué fue deportada la familia del ciudadano estadounidense Federico Arellano?

Salazar, quien acababa de dar a luz a gemelos prematuros, no pudo asistir a una audiencia migratoria en octubre. Arellano afirma que informó al tribunal sobre la situación médica de su esposa, pero asegura que fue engañado al creer que la cita sería reprogramada.

Ahora, Arellano solo puede ver a su familia a través de videollamadas mientras ellos se encuentran en Reynosa, México. "Estoy solo y mis hijos están muy enfermos", dijo Salazar entre lágrimas durante una entrevista con CBS News.

El abogado de la familia, Isaias Torres, expresó su indignación: "Esto no tiene precedentes. He visto casos de criminales deportados, pero esto es diferente. No entiendo por qué sucedió".

La familia está apelando a miembros del Congreso y busca desesperadamente una solución para reunirse. Mientras tanto, Arellano solo tiene un deseo: "Que regresen a mí, tal como se los llevaron".