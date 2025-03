Texas: ¿Quiénes deberían volver a vacunarse contra el sarampión ante el brote actual?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El brote de sarampión en Texas ha alcanzado casi 160 casos, lo que ha llevado a expertos en salud a recomendar la vacunación para quienes aún no han recibido su dosis. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR) es la única forma efectiva de detener el virus. Esta vacuna tiene una eficacia superior al 95% y contribuye a la inmunidad colectiva cuando más del 95% de la población está vacunada.

Si bien la inmunidad contra el sarampión suele durar toda la vida, existen casos en los que una revacunación es recomendable. Las personas que recibieron una versión temprana de la vacuna contra el sarampión entre 1963 y 1967 podrían no estar completamente protegidas. Esta primera versión contenía un virus inactivado, lo que la hacía menos efectiva en comparación con la actual MMR, que usa virus debilitados para generar una respuesta inmune más duradera.

¿Quiénes deben considerar la revacunación?

De acuerdo a The Dallas Morning News, las autoridades sanitarias recomiendan que cualquier persona vacunada antes de 1968 con la versión inactivada de la vacuna contra el sarampión se aplique nuevamente la dosis actual. Además, aquellos que no estén seguros de su estado inmunológico pueden realizarse un análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el virus. Este examen, aunque no distingue entre inmunidad natural y la inducida por la vacuna, permite verificar si los niveles de protección son adecuados.

Por otro lado, las personas nacidas antes de 1957 probablemente desarrollaron inmunidad natural debido a la exposición al virus cuando el sarampión era común en Estados Unidos. Sin embargo, en el contexto del brote actual, las autoridades de salud instan a todos a verificar su estado de vacunación y tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus.

La importancia de la inmunidad colectiva

El sarampión es altamente contagioso y puede provocar complicaciones graves en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. La vacunación no solo protege a quienes la reciben, sino que también previene la transmisión del virus dentro de la comunidad. Mantener una alta tasa de vacunación es fundamental para evitar nuevos brotes y proteger a quienes no pueden recibir la vacuna por razones médicas.

Ante el aumento de casos en Texas, los expertos recomiendan a la población verificar su historial de vacunación y, si es necesario, recibir una dosis de refuerzo para garantizar una protección efectiva contra el sarampión.