Esta cadena de hamburguesas cerrará sucursales en EE.UU. y pondrá en venta su marca de tacos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jack in the Box, una de las cadenas de comida rápida más reconocidas de la costa oeste, atraviesa un proceso de reestructuración tras anunciar el cierre de hasta 200 restaurantes, considerados "de bajo rendimiento". Además, la compañía evalúa vender su marca Del Taco como parte de sus esfuerzos para enfrentar una deuda que asciende a U$D 300 millones.

En 2025, la cadena proyecta cerrar hasta 120 locales de los 2 200 que posee, según informó CNN. El resto de los cierres se completaría en los próximos años, en una estrategia que busca mejorar el flujo de efectivo y evitar un deterioro financiero mayor. El panorama se agrava tras reportar una caída del 4.4% en sus ingresos trimestrales, que ha repercutido en una pérdida de cerca del 6b0% en el valor de sus acciones desde 2024.

El futuro incierto de Del Taco

Mientras enfrenta estos retos, Jack in the Box analiza la venta de Del Taco, su subsidiaria de comida mexicana, tras una baja del 3.6% en sus ingresos del segundo trimestre de 2025. Aunque no se ha confirmado la operación, la medida parece cada vez más inminente debido a la presión financiera. La competencia con Taco Bell, que ha logrado sortear la crisis ofreciendo opciones accesibles como los nuevos Luxe Cravings boxes, ha dejado a Del Taco en una situación desventajosa.

La caída del consumo golpea al sector de comida rápida

Jack in the Box no es la única cadena afectada. En los últimos meses, restaurantes como Bar Louie y Hooters se han acogido a procesos de bancarrota, reflejando una tendencia alarmante: los consumidores han reducido drásticamente sus gastos en comidas fuera de casa. Esta disminución del consumo, que empezó en 2024, amenaza con prolongarse durante el verano, tradicionalmente la temporada más fuerte para el sector gastronómico.

La presión económica y los cambios de hábitos del consumidor están remodelando el panorama de la industria. En este contexto, cadenas que ya enfrentaban desafíos financieros se ven obligadas a tomar decisiones drásticas. Jack in the Box, que alguna vez se destacó por su capacidad de adaptación, ahora lucha por sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y sensible a los precios.

Aunque aún no se ha hecho oficial la venta de Del Taco, los analistas coinciden en que podría ser un movimiento estratégico crucial para que Jack in the Box recupere liquidez y enfoque sus recursos en fortalecer su negocio principal. Los próximos meses serán decisivos para definir el futuro de la cadena, que busca reinventarse en medio de un escenario complejo y en constante cambio.