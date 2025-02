Polémica en ‘The View’: Ana Navarro hace incómoda broma sobre Donald Trump y el espectáculo del Super Bowl

La presentadora de televisión se lanzó con un comentario que no ha sido muy bien tomado en Estados Unidos. Te contamos los detalles.

Las coanfitrionas del programa The View de Estados Unidos, Ana Navarro y Sunny Hostin, generaron controversia al comentar sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Navarro bromeó diciendo que el presidente Donald Trump podría firmar una orden ejecutiva “prohibiendo a los afroamericanos” en el show de medio tiempo.

Lo que dijo Ana Navarro en The View, programa de TV en Estados Unidos

Navarro, quien afirmó no ser fanática de los deportes, hizo el comentario en referencia a la eliminación del mensaje “End Racism” de la zona de anotación del campo, reemplazado por frases como Choose Love y It Takes All of Us.

Por su parte, Hostin elogió la presentación de Kendrick Lamar y la participación de Serena Williams, destacando la representación de la “excelencia afroamericana” en el evento. También interpretó la actuación como una declaración artística sobre la historia racial de EE.UU.

Las presentadoras especularon que Trump no disfrutó del espectáculo, aunque el presidente ha sido mencionado en numerosas canciones de hip-hop y ha contado con el apoyo de algunos raperos.

Trump asistió al Super Bowl y predijo erróneamente la victoria de los Kansas City Chiefs en una entrevista previa con Fox News.