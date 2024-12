USA: Walmart despedirá a 80 empleados antes de Navidad por el cierre de esta tienda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cadena minorista de Estados Unidos, Walmart, continua con su política de cierre de tiendas en 2024, la empresa le dice adiós a una tienda de Alabama y despedirá a 80 empleados justo antes de Navidad. Pero, ¿a qué se debe la medida de la empresa y qué pasará con sus trabajadores?

Walmart tiene más de 4 600 puntos de venta en Estados Unidos, siendo la minorista más popular y grande asentada en el país. En Alabama tiene 144 tiendas y Sam’s Clubs, donde dan trabajo a más de 42 328 asociados.

Esto es lo que pasará con los trabajadores

Walmart explicó a News 19 que la decisión no se tomó a la ligera y se alcanzó solo después de un proceso de revisión cuidadoso y reflexivo. "Tenemos casi 5 000 tiendas en todo Estados Unidos y, lamentablemente, algunas no cumplen con nuestras expectativas financieras. Si bien nuestro negocio subyacente es sólido, esta tienda no ha tenido el rendimiento que esperábamos”, explicaron representantes..

Sobre los trabajadores de la sucursal cerrada, Walmart indicó que la idea es no dejar sin trabajo a los empleados. Por ello, todos los asociados de la tienda serían elegibles para ser transferidos a otro local o recibir una indemnización por despido hasta el 7 de marzo de 2025.

La tienda de comestibles cerrada es una de las pocas en el área, y a algunos les preocupa que podría ser difícil conseguir alimentos frescos en la comunidad sin Walmart.

Créditos: YouTube | @BradHines