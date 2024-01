Messi en el Super Bowl 2024: ¿Cuánto ganará por aparecer en el medio tiempo?

El astro argentino del Inter Miami aparecerá en una publicidad durante el show del medio tiempo del Super Bowl 2024

La influencia global de Lionel Messi continúa expandiéndose más allá del ámbito deportivo, y ahora el astro argentino se prepara para hacer su debut en el codiciado escenario del Super Bowl 2024. Recientemente, se anunció que Messi será la estrella de un comercial de la cervecera estadounidense Michelob Ultra.

El delantero del Inter Miami, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, ha sido elegido por Michelob Ultra-Anheuser-Busch para protagonizar su próxima campaña publicitaria. En el adelanto de 60 segundos, lanzado el pasado jueves, Messi aparece entrando a un bar y disfrutando de una cerveza helada.

La elección de Messi para este papel no es casualidad, ya que Michelob Ultra también ha adquirido los derechos como patrocinador oficial de la Copa América en los Estados Unidos, que se llevará a cabo este verano. Con esta estrategia, la marca busca consolidarse como un patrocinador destacado del fútbol en el país.

¿Cuánto ganará Messi por aparecer en un comercial que será emitido en el medio tiempo del Super Bowl?

La participación de Messi en el Super Bowl no solo generará gran expectación entre los fanáticos del fútbol, sino que también consolidará la presencia de Michelob Ultra en uno de los eventos televisivos más importantes del año. Según un informe de The New York Times, Messi recibirá una notable compensación de 14 millones de dólares por su aparición en el comercial.

La apuesta de Michelob Ultra es significativa, ya que el año pasado la empresa pagó 7 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl. En esta ocasión, al doblegar su inversión y fichar a Messi para el comercial que se emitirá durante el medio tiempo, la marca busca captar la atención de los aproximadamente 100 millones de televidentes que sintonizan este evento a nivel mundial.

Esta será la primera incursión de Messi en los anuncios publicitarios del Super Bowl, un paso que indudablemente aumentará su presencia publicitaria en Estados Unidos y en todo el mundo, según señala La Nación.