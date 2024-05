Eugenio Derbez lo cuenta todo y confiesa qué consejos le dio a hijo José Eduardo, quién será padre primerizo

Eugenio Derbez reveló detalles íntimos sobre sus mejores recuerdos en el icónico puerto mexicano, así como sus consejos para su hijo José Eduardo, quien pronto será padre primerizo.

Eugenio Derbez hizo acto de presencia en un evento en la Ciudad de México para celebrar el estreno de la tercera temporada de Acapulco en Apple TV+. En la alfombra rosa, el actor y productor ejecutivo de la serie compartió sus emociones sobre el éxito del programa y reveló detalles sobre sus mejores recuerdos en el icónico puerto mexicano.

Eugenio Derbez rememoró con cariño su infancia en Acapulco, describiendo cómo ese lugar ocupó un espacio especial en su corazón. Para él, los momentos más felices de su niñez se vivieron allí, desde vacaciones de verano hasta celebraciones navideñas, haciendo hincapié en las experiencias que compartió con su familia y en los recuerdos entrañables que guarda de ese tiempo.

Los ve maduros y entusiasmados

Además de hablar sobre la serie, Eugenio Derbez también compartió su emoción por la próxima llegada de su segunda nieta, Tessa, hija de José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay.

Eugenio Derbez expresó su alegría al ver la madurez y la preparación de su hijo para la paternidad, destacando el entusiasmo que ambos muestran ante la nueva etapa que están por vivir.

“Ay… muy contento porque veo a mi hijo muy contento y a Paola también y de verdad los veo con una madurez que ya hubiera yo querido tener cuando (tuve a) mi primera hija. Ya ahora veo a José Eduardo feliz entregado, muy preparado y eso me da mucho gusto”, comentó Eugenio Derbez.

En cuanto a los consejos que ha brindado a su hijo José Eduardo, quien será padre primerizo, Eugenio Derbez reveló que ha enfocado su atención en promover un estilo de vida más saludable.

“Le he dicho que haga ejercicio, que coma mejor… tiene unos hábitos terribles”, nos contó. “El otro día ya lo estaba molestado. Me decía, ‘pero papá ¿por qué comes tan sano? Y le digo porque le tengo que durar a mi nieta (risas) porque si no los papás no le van a aguantar, por lo menos que el abuelo le aguante’”, señaló Eugenio Derbez.

Con humor, Eugenio Derbez mencionó que ha instado a su hijo a hacer ejercicio y a mejorar sus hábitos alimenticios, consciente de la energía y dedicación que demanda la crianza de un niño.