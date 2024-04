Jennifer Lopez registra pérdidas millonarias por fracaso comercial de su nuevo álbum

La cantante canceló siete fechas de sus presentaciones del tour del nuevo álbum.

Luego de una década, Jennifer Lopez lanzó un nuevo álbum; sin embargo, el disco no ha tenido el éxito que la cantante esperaba. No funcionó comercialmente y le estaría provocando importantes pérdidas.

This is Me...Now debutó en la lista de Billboard en el puesto 38, una señal poco favorable para la pieza artística. Sumado a eso, la prensa especializada no tuvo reseñas positivas hacia el álbum y Lopez tuvo que cancelar siete fechas de la gira que acompaña su reciente trabajo.

La cantante estadounidense ya no se presentará ante sus seguidores en Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston. El equipo de la artista justificó las cancelaciones por un "problema de los organizadores".

La también actriz está buscando darle un giro a su espectáculo y ahora el peso del show está en sus grandes éxitos, incluso, ha cambiado el nombre del mismo, This is me... Live, en busca de atraer a sus fanáticos del pasado.

Ante tal escenario, fuentes cercanas a Lopez informaron que la protagonista de Selena financió el álbum por un costo de U$D 20 millones y hasta el momento no ha recuperado la inversión.

"Ni siquiera tenía la obligación de hacer un disco. No es como que alguien estuviera clamando por el próximo álbum de J.Lo", dijo la cantante, hace unas semanas, en su documental titulado La mayor historia de amor jamás contada.