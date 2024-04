Will Smith sorprende en Coachella 2024 al revivir 'Men in Black' junto a J Balvin [VIDEO]

Podcast recomendado

Desde que inicié con el podcast, he querido hacer este episodio y siempre pasaba algo o terminaba decidiendo por otro tema, así que creo que antes que se me olvide o me distraiga con otros, es momento de hacerlo. Hoy, en este episodio de Lugares misteriosos, conoceremos esas leyendas urbanas que nos hacen temblar de miedo. Una cosa, no sé si sea buena idea que escuchen este episodio de noche, pero si lo hacen, que sea a oscuras y quién sabe, ustedes también podrían ser parte de alguna leyenda urbana.