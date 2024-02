Ex novia de Cristian Castro habla por primera vez sobre rumor de infidelidad del él con una mujer trans

Mariela Sánchez, ex novia de Cristian Castro, rompe su silencio sobre los rumores de infidelidad del cantante con una mujer trans.

Mariela Sánchez, la ahora ex novia de Cristian Castro, rompió su silencio frente a los rumores que sugieren una presunta infidelidad del cantante con una mujer transgénero. En una entrevista con América TV, Sánchez desmintió rotundamente estas acusaciones, calificándolas de "tonterías" y asegurando que era imposible que Castro hubiera salido con alguien más durante su tiempo juntos en Uruguay.

La empresaria argentina enfatizó que su relación con el cantante terminó de manera repentina, pero se negó a profundizar sobre los motivos detrás de la ruptura.

A pesar de reconocer su tristeza y desconcierto ante el fin de su relación con Cristian Castro, Mariela Sánchez optó por no entrar en detalles sobre los acontecimientos que llevaron a la separación.

"No tengo que hablar. Solo he hablado de Cristian, nada más ¿a quién le puede importar mi vida? Tengo una vida normal", expresó Sánchez durante la entrevista. Aunque evitó abundar en el tema, la ex novia del cantante elogió el trato respetuoso y amable que recibió de Verónica Castro, la madre de Cristian, durante su estancia en México.

Respecto al futuro, Mariela Sánchez dejó en claro que no tiene intención de hablar más sobre su relación con Cristian Castro. Afirmó que, aunque la separación fue lamentable, prefiere mantener silencio sobre el tema y seguir adelante con su vida.

"Fui la novia de él y no me interesa decir nada de Cristian. Puede que no haya resultado, pero hablar de él, no voy a hablar, eso seguro", enfatizó Sánchez.

Con esta declaración, la ex pareja del cantante cierra un capítulo doloroso en su vida, optando por mirar hacia adelante y preservar su privacidad en medio de la especulación mediática.