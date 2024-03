Oscar Awards: John Cena se desnuda y presenta premio Oscar a mejor diseño de vestuario

El inesperado y humorístico gesto de John Cena desnudándose en los Premios Oscar 2024 para presentar el premio al Mejor Diseño de Vestuario añadió un toque de espontaneidad a la ceremonia

La 96ª edición de los Premios Oscar fue testigo de un momento inesperado y lleno de humor cuando el actor y luchador profesional John Cena irrumpió en el escenario para presentar a los nominados a Mejor Vestuario. Sin embargo, en lugar de optar por un traje elegante, Cena tomó una ruta inusual al aparecer completamente desnudo, cubriendo solamente sus genitales con el sobre del ganador.

El divertido episodio comenzó con una discusión entre John Cena y el presentador Jimmy Kimmel, donde Cena inicialmente se negaba a presentarse completamente desnudo. Sin embargo, Kimmel le entregó el sobre del ganador como una solución improvisada.

"Cambié de parecer, no quiero mostrarme desnudo... Es un evento grande, me voy a sentir avergonzado, es una idea vergonzosa. No lucho desnudo, estoy con shorts", expresó John Cena antes de aparecer frente a la audiencia, solo cubierto con el sobre del ganador.

"Los vestuarios son tan importantes, quizás lo más importante que existe...", bromeó John Cena desde el escenario, desatando la risa de todos los presentes. "No puedo abrir el sobre", añadió antes de recibir el apoyo de Jimmy Kimmel.

El premio al Mejor Diseño de Vestuario fue finalmente otorgado a la película "Poor Things", superando a importantes competidores como "Barbie", "Los Asesinos de la Luna", "Napoleón" y la favorita "Oppenheimer".

El singular momento protagonizado por John Cena agregó un toque de humor y espontaneidad a la ceremonia de los Premios Oscar, destacándose como uno de los momentos más memorables de la noche