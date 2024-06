Consiguió la Green Card en solo cuatro meses y hoy su historia sirve de inspiración para muchos latinos

Esta es la historia de una migrante cubana que hizo de todo para salir adelante en Estados Unidos. Hoy no solo es residente americana, sino que ha logrado ayudar a su familia de muchas maneras.

Una migrante latina ha alcanzado el sueño americano tras trabajar incansablemente en Estados Unidos durante más de un año.

Clary, una joven oriunda de Cuba, reveló en su perfil de TikTok los frutos de su esfuerzo y ahorros, comprando una casa para su familia y múltiples productos para sus seres queridos. Su historia ha conmovido a muchos y ha servido de inspiración para otros migrantes.

La historia de Clary, migrante latina que triunfa en Estados Unidos

Clary, quien llegó a Estados Unidos en 2022, trabajó durante 18 meses y dejó a su hijo al cuidado de sus padres en Cuba. En su emotiva publicación, compartió fotografías de las casas que compró para su madre y su hermana, además de las motos que regaló a sus padres y un vehículo que adquirió en Chicago.

La publicación, acompañada del texto "Llevas un año y seis meses en Estados Unidos, ¿qué has hecho?", emocionó a los usuarios de la plataforma.

La reacción de la audiencia no se hizo esperar. “Yo solo he logrado no rendirme. Qué felicidad lo que hiciste”, comentó una usuaria. Otros compartieron sus propias experiencias, destacando los logros obtenidos con esfuerzo y dedicación en tierras estadounidenses.

Además, Clary reveló que recibió su Green Card tan solo cuatro meses después de iniciar el trámite, gracias al apoyo de un abogado. Su historia no solo celebra sus logros personales, sino que también resalta la posibilidad de éxito y superación para muchos migrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos.