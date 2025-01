Administración Trump: ¿Habrá cambios en el costo de la visa americana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con la reciente toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos para un segundo mandato, se han firmado varias órdenes ejecutivas destinadas a endurecer las políticas migratorias del país y de proteger sus fronteras con Canadá y México.

Estas medidas han generado inquietud en México y otros países debido a la posibilidad de cambios en los requisitos y costos de visas, incluidas las de turista. No obstante, la embajada de Estados Unidos en México ha aclarado que, al menos por ahora, el costo de la visa de turista B1/B2 se mantiene en U$D 185 dólares para 2025.

Así puedes obtener la visa de turista B1/B2

De acuerdo con la información publicada, los mexicanos interesados en viajar a Estados Unidos por turismo o negocios deben seguir estos pasos fundamentales:

Reunir los documentos necesarios: Es imprescindible contar con un pasaporte vigente y llenar el formulario DS-160, disponible en la siguiente liga ceac.state.gov/genniv.

Es imprescindible contar con un pasaporte vigente y llenar el formulario DS-160, disponible en la siguiente liga ceac.state.gov/genniv. Formulario DS-160: Este documento es el primer paso del proceso y toma aproximadamente 90 minutos completarlo. Tras enviarlo, se podrá proceder a agendar la entrevista con un oficial consular.

Aunque el costo de la visa no ha cambiado, las nuevas políticas migratorias de la administración Trump generan dudas sobre posibles ajustes futuros en los procesos y tiempos de espera. No obstante, expertos en temas migratorios sugieren que quienes cumplan con los requisitos establecidos no deberían enfrentar mayores complicaciones para obtener el documento migratorio..

