Amazon USA devuelve millones por errores en devoluciones no procesadas: Revisa si calificas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una movida sorpresiva, Amazon ha comenzado a emitir reembolsos a consumidores en Estados Unidos por problemas relacionados con devoluciones no procesadas adecuadamente en años anteriores. Algunos usuarios informaron haber recibido reintegros por compras realizadas en 2018, lo que ha generado una gran sorpresa en las redes sociales.

La situación comenzó a viralizarse rápidamente, con varios internautas compartiendo sus experiencias en plataformas digitales. Ante la creciente curiosidad, Amazon emitió un comunicado aclarando el motivo de estos reembolsos. Según Maxine Tagay, portavoz de la compañía, la empresa identificó un “subconjunto muy pequeño” de devoluciones en las que no se había procesado correctamente el pago o no se verificó la devolución del artículo adecuado.

Afortunadamente, los clientes no deben hacer nada para recibir estos reembolsos, ya que el problema ya ha sido resuelto internamente. Amazon asegura que ha implementado cambios en su sistema para evitar futuras complicaciones con devoluciones no resueltas.

Amazon emite sorpresivos reembolsos por devoluciones no resueltas desde 2018

En una inesperada acción, Amazon ha comenzado a reembolsar a clientes de Estados Unidos por devoluciones que datan de años atrás. Aunque la compañía no ha revelado la cantidad exacta de beneficiados, se sabe que asumió un cargo único de aproximadamente 1.100 millones de dólares para cubrir estas devoluciones históricas y otros costos asociados.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Steven Pope, un cliente que recibió casi 1.800 dólares por la devolución de un televisor comprado en 2018. Pope compartió su experiencia en LinkedIn, sorprendiendo a muchos con el reembolso, que se completó siete años después de la compra.

Este gesto de Amazon responde a un análisis interno en el que la empresa decidió, a favor de los consumidores, resolver casos antiguos de devoluciones no procesadas. No obstante, las devoluciones también siguen siendo un tema de controversia, con algunas demandas colectivas por cargos adicionales tras devoluciones no verificadas.