Estados Unidos: Qué hacer si un oficial de asilo no encuentra "temor creíble" en tu solicitud

En el sistema de asilo estadounidense, el 'temor creíble' es una evaluación preliminar fundamental. Esta valoración inicial permite a los oficiales de asilo decidir si el solicitante presenta razones suficientes para temer persecución o tortura en su país de origen.

Si el oficial determina que no existe un temor creíble, el solicitante no puede seguir con el proceso de asilo en ese momento y podría estar sujeto a la deportación de Estados Unidos. Si no se toma acción adicional, podría marcar el fin del proceso de asilo.

Si un oficial de asilo concluye que tu temor no es creíble, tienes derecho a solicitar una revisión de esta decisión ante un juez de inmigración. Para hacerlo, deberás presentar una petición dentro de un plazo específico en donde tendrás la oportunidad de presentar más evidencia o argumentos que puedan demostrar la validez de tu temor de persecución o tortura.

En caso de que no solicites esta revisión o si el juez de inmigración también considera que no existe un temor creíble, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría proceder con tu deportación desde Estados Unidos. La decisión del juez de inmigración en cuanto a la falta de temor creíble generalmente no puede ser apelada, lo que hace crucial que tomes acción rápidamente y busques asesoría legal adecuada.

¿Qué sucede si el juez de inmigración revoca la decisión?

Si el juez de inmigración determina que existe un temor creíble a pesar de la decisión inicial del oficial de asilo, tu caso podría ser reabierto. Esto puede llevar a que Uscis acepte tu solicitud de asilo para una entrevista completa, o podría resultar en la emisión de una Notificación de Comparecencia ante el juez de inmigración para considerar tu solicitud de asilo o protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT).

Este proceso de revisión por parte del juez de inmigración es una segunda oportunidad para presentar tu caso, por lo que es determinante estar preparado con toda la evidencia y documentación que pueda apoyar tu solicitud de asilo.

¿Bajo qué circunstancias se realizan entrevistas sobre temor creíble?

Las entrevistas sobre temor creíble se llevan a cabo cuando un solicitante está sujeto a remoción expedita y ha manifestado al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) su intención de solicitar asilo debido al temor de persecución o tortura. Durante este proceso, DHS proporciona orientación sobre el procedimiento y ofrece información sobre servicios legales, además de un período de espera antes de la entrevista.

