Cambio de horario en Florida: Desde el 9 de marzo ajusta tu reloj en Miami, Tampa y otras ciudades

El horario de verano en Florida está por comenzar, trayendo consigo el ajuste anual de relojes que permite aprovechar mejor la luz natural. A partir del domingo 9 de marzo a las 2:00 a.m., los residentes de ciudades como Miami, Tampa, Orlando y Jacksonville deberán adelantar sus relojes una hora. Implementado en EE.UU. desde 2007 bajo la Ley de Política Energética, este cambio busca extender la iluminación natural durante la tarde y optimizar el consumo energético en los hogares.

Sin embargo, no todos los estados adoptan este cambio. Hawaii, la mayor parte de Arizona y territorios como Guam, las Islas Vírgenes y Samoa Americana no participan en el horario de verano. En Florida, aunque se han impulsado propuestas para mantener este horario de manera permanente, aún no han recibido aprobación federal.

EE.UU.: ¿Cómo afecta el cambio de horario a la rutina diaria?

De acuerdo a un artículo de Miami Hoy, el adelanto de una hora puede alterar el ciclo de sueño de algunas personas, causando fatiga durante las mañanas. No obstante, también brinda beneficios como más tiempo de luz natural para realizar actividades al aire libre, mejorar la seguridad vial y reducir el consumo energético en los hogares. Los dispositivos electrónicos conectados a internet, como teléfonos y computadoras, actualizarán la hora automáticamente, pero los relojes manuales deberán ajustarse de forma manual.

Florida: Intentos de eliminar el horario de verano

A lo largo de los años, diversos líderes han propuesto la eliminación del cambio horario. En 2018, Florida aprobó una legislación para adoptar permanentemente el horario de verano, pero sigue a la espera de aprobación federal. Incluso Elon Musk ha mostrado interés en abolir esta práctica, respaldado por encuestas que indican que la mayoría de los ciudadanos preferiría mantener una sola hora todo el año.

