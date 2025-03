'CBP Go': El nuevo nombre de 'CBP One' y los trámites que ya no permite realizar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno de Estados Unidos ha cambiado el nombre y las funciones de la aplicación CBP One, que antes permitía gestionar solicitudes de asilo. Ahora, bajo el nombre CBP Go, la herramienta solo está disponible para quienes ya cuentan con documentos migratorios válidos. Esto significa que los inmigrantes que esperaban utilizar la plataforma para obtener citas de asilo ya no podrán hacerlo, un cambio que responde a las nuevas políticas implementadas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

La aplicación, disponible de manera gratuita en Play Store y Apple Store, ahora se enfoca en facilitar ciertos trámites migratorios para viajeros con visas o permisos previos.

Estos son los trámites que CBP Go permite hacer

CBP Go está diseñada para viajeros que necesitan realizar gestiones relacionadas con su ingreso a EE.UU. Algunas de sus principales funciones incluyen:

Consulta de tiempos de espera en la frontera.

en la frontera. Solicitud de una entrada provisional I-94 , que agiliza el proceso migratorio en los cruces terrestres.

, que agiliza el proceso migratorio en los cruces terrestres. Solicitud de inspecciones para productos agrícolas y biológicos en aeropuertos.

en aeropuertos. Presentación de manifiestos de viajeros para operadores de autobuses.

El cambio de CBP One a CBP Go elimina la opción de agendar citas para asilo, lo que ha generado confusión entre quienes aún esperan regularizar su situación migratoria.

Así usas CBP Go para agilizar trámites fronterizos

Una de las funciones más utilizadas de CBP Go es la solicitud anticipada de la I-94, un documento esencial para quienes ingresan temporalmente a EE.UU. A través de la aplicación, los viajeros pueden completar el proceso antes de llegar a la frontera, lo que reduce significativamente los tiempos de espera.

Además, la app permite acceder en tiempo real a información sobre los puntos de entrada, incluyendo horarios y estados de las filas en los cruces terrestres. Esto facilita la planificación del viaje para quienes necesitan ingresar al país de manera más eficiente.

Advertencia sobre fraudes con CBP Go

Con la eliminación de la función de solicitud de asilo, han surgido intentos de fraude dirigidos a inmigrantes que buscan una forma de regularizar su estatus. Autoridades han alertado sobre estafadores que prometen gestionar citas de asilo a cambio de dinero, aprovechándose de la desinformación sobre los cambios en la app.

Se recomienda a los usuarios que consulten exclusivamente la información oficial publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y eviten caer en engaños que podrían poner en riesgo su situación migratoria.

CBP Go sigue siendo una herramienta útil para quienes ya tienen documentos válidos, pero su nueva versión marca el fin de su uso como plataforma para solicitar asilo en EE.UU.

