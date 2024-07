Ciudadanía americana: ¿Qué es el juramento de lealtad y es obligatorio aprenderlo?

Si el solicitante a la naturalización estadounidense no se presenta para el juramento de lealtad, perderá la opción de ser ciudadano.

La ciudadanía americana es uno de los pasos más importantes para cualquier inmigrante que quiere vivir plena y legalmente en Estados Unidos. Pero para que suceda, una persona tiene que pasar por un largo proceso en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Uno de los primeros pasos para lograr la naturalización americana es tener por cinco años la Green Card. Después de ello, se debe rendir entrevistas con oficiales de Uscis, aprobar exámenes de inglés y educación cívica, y por último realizar el anhelado juramento de lealtad.

¿Hay que aprenderse de memoria el juramento de lealtad?

La ceremonia de naturalización se realizará una vez que el solicitante haya aprobado el examen de educación cívica. En ese caso, puede ser ese mismo día o dependiendo la demanda de público y casos similares.

Cuando se realice la nacionalización, se debe tener claro cuál es el juramento de lealtad (Oath of Allegience), pero no es obligatorio saberlo de memoria. Puedes leerlo con el brazo derecho estirado ante los presentes, incluido un juez y un oficial de Uscis. Todo tiene que ser en inglés.

¿Qué dice el juramento de lealtad (Oath of Allegience)?

Este es el juramento:

"I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God".

Créditos: YouTube | @CIUDADANIAEEUU