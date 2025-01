Ciudadanía americana: Por esta razón pueden negarte la naturalización así apruebes los exámenes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La mayoría de solicitantes que aspiran ser ciudadanos en Estados Unidos creen que el examen de cívica e inglés es la última etapa del trámite de naturalización. No obstante, miles de inmigrantes ven negada su solicitud por una razón en particular a la que no se le suele prestar la atención requerida.

Una vez que se aprueba el examen de naturalización, las personas deben enfrentar una última instancia clave en su camino hacia la ciudadanía estadounidense: se trata de la ceremonia de juramentación, evento en el que se presta un declaración oficial en inglés al gobierno del país americano.

Este es el acto culminante del proceso, por lo que su inasistencia injustificada conlleva graves consecuencias. De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), existe la potestad de invalidar por completo el trámite de ciudadanía si el solicitante no se presenta a tiempo para protagonizar este evento.

Casos en los que se permite una exención del juramento

Los solicitantes pueden solicitar una exención completa del juramento si no están en capacidad de comprenderlo o recitarlo debido a condiciones médicas o limitaciones cognitivas. Además, los niños menores de 14 años tampoco están obligados a realizarlo, aunque pueden participar simbólicamente en las ceremonias de naturalización.

En casos de objeciones religiosas o éticas, los solicitantes pueden pedir modificaciones al juramento. Esto incluye la posibilidad de no comprometerse a portar armas o realizar trabajos en el ámbito militar, optando por roles civiles. En ese sentido, Uscis evalúa estas solicitudes para garantizar que el compromiso del solicitante con los valores del país sea compatible con sus creencias personales.

Requisitos para iniciar el trámite de ciudadanía americana

El aspirante a la ciudadanía debe tener presente los requisitos:

Tener 18 años a más.

Contar con la residencia permanente, por lo menos, unos cinco años.

Los menores de 18 años pueden postular siempre que uno de los padres sea ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización.

Tener documentos y datos actualizados.

Créditos: YouTube | @CIUDADANIAEEUU