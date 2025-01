Ciudadanía americana: Así puedes reprogramar la fecha de una ceremonia de juramentación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ciudadanía americana es uno de los trámites más complejos de obtener en Estados Unidos, sobre todo por el tiempo y los requisitos previos que debe tener el inmigrante. Pero las personas que acceden a este estatus pueden alcanzar grandes beneficios para su futuro en el país americano.

Para ser declarado ciudadano estadounidense, uno de los requisitos finales es realizar el juramento de lealtad. Es crucial cumplir con esta obligación, ya que no hacerlo podría causar problemas y afectar negativamente todo el proceso migratorio.

Así puede reprogramar la fecha del juramento de lealtad

Se debe notificar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) el motivo por el que no se presentará a la ceremonia. En caso no se realice esta advertencia, la agencia federal entenderá que la persona ya no está interesada en recibir el mencionado estatus.

A continuación, Uscis enviará por correo una notificación con la fecha, hora y lugar de la ceremonia de juramento programada. Después, hay que completar el formulario N-445, que es la Notificación de Ceremonia de Juramento de Naturalización.

En este documento hay que explicar las razones por las que nos puede asistir y adjuntar las pruebas correspondientes para que se reprograme la cita. En los próximos días, Uscis se comunicará por correo para anunciar la nueva fecha de la juramentación.