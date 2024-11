Ciudadanía americana: Cuatro recomendaciones de Uscis para llenar correctamente el formulario N-400

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El formulario N-400, Solicitud de Naturalización, es el primer paso oficial para quienes desean convertirse en ciudadanos estadounidenses. Asegurarse de llenar este documento correctamente puede agilizar el proceso y evitar errores que retrasen la revisión.

Aquí te compartimos cuatro recomendaciones clave del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para completar el documento de manera adecuada.

Uscis: Cuatro recomendaciones sobre el formulario N-400

Usa la versión más reciente

Uscis actualiza regularmente los formularios, por lo que es crucial descargar la versión más reciente directamente del sitio oficial. No uses versiones antiguas, ya que pueden no ser aceptadas.

Completa todas las secciones

Evita dejar campos en blanco. Si alguna pregunta no aplica a tu situación, escribe “N/A” (No Aplica) o “None” (Ninguno) según corresponda. Los campos vacíos pueden ser considerados errores y podrían retrasar el procesamiento de tu solicitud.

Escribe de manera legible y con precisión

Si decides llenar el formulario a mano, asegúrate de que la escritura sea clara y sin tachaduras. Alternativamente, se recomienda completarlo electrónicamente para garantizar la legibilidad. Verifica también la exactitud de los datos antes de enviarlo.

Revisa tu firma y anexos

Asegúrate de firmar en todas las secciones que lo requieran, ya que un formulario sin firmas es automáticamente rechazado. Además, revisa que hayas incluido todos los documentos adicionales solicitados, como fotos y pagos de tarifas.

Estos consejos ayudarán a reducir errores comunes y harán que el proceso de naturalización avance sin contratiempos.