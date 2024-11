¿Cómo afecta un matrimonio reciente o un divorcio en proceso a mi solicitud de ciudadanía americana?

Un matrimonio reciente o un divorcio en proceso pueden influir en tu solicitud de naturalización, pero no necesariamente la invalidan.

En el proceso de solicitud de ciudadanía estadounidense, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) revisa tu estatus personal y familiar como parte de la evaluación de tu solicitud. Un matrimonio reciente o un divorcio en proceso pueden tener implicaciones dependiendo de la situación en particular.

Matrimonio reciente:

Si te has casado recientemente, el USCIS evaluará si tu matrimonio es genuino y no un intento de evadir las leyes migratorias. Si estás solicitando la ciudadanía a través de un matrimonio con un ciudadano estadounidense, debes demostrar que el matrimonio es legítimo y no un matrimonio fraudulento para obtener beneficios migratorios.

Esto incluye pruebas de convivencia, interacción social y otros documentos que respalden la autenticidad de la relación. Si no puedes demostrar esto, el USCIS podría cuestionar tu solicitud y retrasar el proceso.

Divorcio en proceso:

Si estás en medio de un proceso de divorcio, USCIS revisará cómo afecta esto a tu solicitud. En la mayoría de los casos, un divorcio no impide que sigas siendo elegible para la ciudadanía, siempre y cuando hayas mantenido tu estatus de residente permanente durante el período requerido. Sin embargo, si el divorcio está relacionado con fraude o alguna violación de las leyes migratorias, esto podría generar complicaciones.