Deportaciones en USA: Estas señales podrían indicar que estás en riesgo de ser expulsado del país

Vivir en Estados Unidos como inmigrante te abre la puerta a muchas oportunidades, pero también te genera dudas e inquietudes. Una de las más grandes es el miedo a ser deportado, especialmente cuando no se tiene claro si uno está en riesgo o no. Aunque no siempre es evidente, existen señales que podrían indicar que algo no anda bien con tu estatus migratorio.

Tal vez tu visa expiró y no lo notaste, tuviste un problema legal o te llegó una carta oficial que no comprendiste. A veces, una pequeña omisión puede tener consecuencias serias. Por ello, en esta nota te explicamos de forma clara y sencilla cuáles son estas señales de alerta que debes tomar en cuenta, ya que estar informado puede ayudarte a proteger tu futuro en EE.UU.

Señales de alerta que podrían indicar que estás en riesgo

A continuación, te mencionamos algunas señales de alerta que podrían indicar que te encuentras en peligro de ser deportado de Estados Unidos. Toma nota si eres inmigrante:

Recibir una Notificación de Comparecencia (NTA) : Si te llega una Notificación de Comparecencia, es un aviso de que el gobierno ha comenzado un proceso de deportación en tu contra. Este documento explica por qué podrían estar buscando tu expulsión y te cita a una audiencia con un juez de inmigración . Es crucial leerlo cuidadosamente y buscar ayuda legal lo antes posible para entender tus opciones.

: Si te llega una Notificación de Comparecencia, es un aviso de que el gobierno ha comenzado un proceso de en tu contra. Este documento explica por qué podrían estar buscando tu expulsión y te cita a una audiencia con un juez de . Es crucial leerlo cuidadosamente y buscar ayuda legal lo antes posible para entender tus opciones. Quedarse más allá del tiempo permitido : Si entraste a Estados Unidos con una visa temporal y tu permiso expiró sin que hayas actualizado tu estatus migratorio, te encuentras en una situación irregular. Estar fuera de estatus puede ponerte en riesgo de ser deportado, ya que las autoridades migratorias toman muy en serio el respeto a los plazos establecidos en las visas.

: Si entraste a con una visa temporal y tu permiso expiró sin que hayas actualizado tu estatus migratorio, te encuentras en una situación irregular. Estar fuera de estatus puede ponerte en riesgo de ser deportado, ya que las autoridades migratorias toman muy en serio el respeto a los plazos establecidos en las visas. Violar las condiciones de la visa : Cada tipo de visa tiene reglas específicas, y si no las sigues, como trabajar cuando tienes una visa de turista (B-2), eso se considera una infracción. Estas violaciones pueden llevar a la cancelación de tu visa y dar inicio a un proceso de deportación , incluso si no has tenido problemas legales antes.

: Cada tipo de visa tiene reglas específicas, y si no las sigues, como trabajar cuando tienes una visa de turista (B-2), eso se considera una infracción. Estas violaciones pueden llevar a la cancelación de tu visa y dar inicio a un proceso de , incluso si no has tenido problemas legales antes. Tener antecedentes penales o arrestos : Si has sido condenado por ciertos delitos graves, como violencia doméstica o tráfico de drogas, esto puede ser una razón para que las autoridades migratorias inicien un proceso de deportación , incluso si eres residente legal en Estados Unidos . Los antecedentes penales son considerados una amenaza para la seguridad pública y pueden complicar tu situación migratoria.

: Si has sido condenado por ciertos delitos graves, como violencia doméstica o tráfico de drogas, esto puede ser una razón para que las autoridades migratorias inicien un proceso de , incluso si eres residente legal en . Los antecedentes penales son considerados una amenaza para la seguridad pública y pueden complicar tu situación migratoria. Regresar a Estados Unidos después de haber sido deportado: Si fuiste deportado en el pasado y regresaste al país sin permiso, eso se considera una violación seria de la ley. El reingreso ilegal tras una deportación previa puede resultar en sanciones más severas y puede hacer más difícil que regularices tu estatus en el futuro.