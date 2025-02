Deportaciones masivas EE.UU.: Así puedes recuperar tus pertenencias personales tras ser repatriado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cuando un inmigrante es detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sus pertenencias, como dinero, documentos y dispositivos electrónicos, son confiscadas. Este proceso genera una gran incertidumbre, pues muchas veces los bienes pueden perderse si no se sigue el procedimiento adecuado.

Además de la separación familiar y la interrupción de sus planes, los inmigrantes enfrentan la dificultad de recuperar sus pertenencias tras ser deportados. Conocer los pasos a seguir para esta recuperación es esencial para evitar mayores complicaciones.

Esto pasa con tus bienes tras la detención

Según el Manual Nacional de Detención del ICE, si los inmigrantes no reclaman sus pertenencias antes de su deportación o no designan a alguien para recogerlas, los bienes pueden ser almacenados temporalmente. Sin embargo, después de un período específico, el ICE tiene derecho a destruir o subastar los artículos no reclamados.

Esta situación es especialmente delicada con documentos importantes como pasaportes o identificaciones, que pueden ser esenciales para el retorno seguro al país de origen. Por ello, se recomienda actuar con rapidez.

Pasos para recuperar pertenencias tras una deportación

El ICE establece un protocolo claro para devolver las pertenencias de los inmigrantes antes de la deportación.

Estos son los pasos clave:

Solicitar un inventario de bienes: Al ser detenido, es crucial que el inmigrante solicite un listado de los artículos confiscados.

Al ser detenido, es crucial que el inmigrante solicite un listado de los artículos confiscados. Designar un representante: Si no puede recuperar sus pertenencias personalmente, debe autorizar a un familiar o amigo a través de una carta poder.

Si no puede recuperar sus pertenencias personalmente, debe autorizar a un familiar o amigo a través de una carta poder. Contactar a ICE antes de la deportación: La solicitud de devolución debe hacerse antes de la salida del país. En algunos casos, el ICE permite enviar ciertos artículos a una dirección específica.

La solicitud de devolución debe hacerse antes de la salida del país. En algunos casos, el ICE permite enviar ciertos artículos a una dirección específica. Pedir apoyo al consulado: Las embajadas pueden facilitar el proceso de recuperación y ayudar con asesoría legal.

La importancia del manual de detención del ICE

El Manual Nacional de Detención del ICE es un documento oficial que detalla los derechos de los inmigrantes detenidos y los procedimientos sobre su custodia y deportación. Este manual, disponible en varios idiomas, regula el acceso a asistencia legal, las condiciones de detención y el proceso para recuperar pertenencias.

Este recurso es clave para asegurar que los inmigrantes detenidos conozcan sus derechos y puedan hacer valerlos durante su permanencia en centros de detención.

Acciones inmediatas al ser detenido

Si un inmigrante es detenido, lo primero es mantener la calma y solicitar un abogado de inmediato. Aunque no se proporciona un abogado de oficio, es vital recibir asesoría legal para proteger sus derechos.

Asimismo, es importante informar a un familiar o amigo para que pueda gestionar la recuperación de pertenencias y buscar ayuda legal. Nunca se deben firmar documentos sin la supervisión de un abogado, ya que esto podría comprometer el derecho a apelar la deportación.

Créditos vídeo: YouTube | @univisionnoticias.